SIC lidera audiências no primeiro semestre e alarga distância para a TVI

O "share" obtido pela SIC em junho foi 4,5 pontos percentuais acima do registado pela TVI. No acumulado do primeiro semestre a diferença foi de 1,7 pontos percentuais.

O canal de televisão da Impresa chegou a junho com uma audiência acumulada no semestre de 19%, quase dois pontos percentuais acima da TVI (17,3%), a quem roubou a liderança no arranque deste ano.

Citando dados da GfK/CAEM, a SIC destaca que reforçou a liderança das audiências no último mês, já que em Junho obteve um "share" de 19,4%, contra 14,9% da TVI. A diferença foi de 4,5 pontos base, acima dos 2,8 pontos base registados em maio.

De maio para junho a SIC subiu duas décimas e a TVI caiu 1,5 pontos percentuais. A RTP foi a que mais subiu (passou de 12,7% para 13,2%), terminando o semestre com um "share" acumulado de 12,3%.





Em comunicado a TVI destaca que "foi o canal preferido dos portugueses no prime time com uma quota de 21,5%" no primeiro semestre.





Foi em janeiro que se deu a inversão entre os canais generalistas portugueses, com a SIC a surgir à frente da estação de televisão da Media Capital pela primeira vez desde 2005. Esta subida do canal da Impresa contribuiu para a subida das ações da cotada liderada por Francisco Pedro Balsemão, que em 2019 acumulam uma valorização de 80,35%. Hoje seguem a cair 1,2% para 0,246 euros.