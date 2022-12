Siemens Mobility em Portugal "resgata" novo CEO ao Egito

O diretor de projetos na Siemens Mobility recentemente em funções no Egito, Luís Candeias, foi nomeado para novo presidente executivo (Chief Executive Officer - CEO) da Siemens Mobility em Portugal, foi anunciado esta quinta-feira.Num comunicado, a Siemens Mobility afirma que, "focada na sustentabilidade e digitalização, a empresa, sob a liderança do novo CEO, pretende nesta nova fase acompanhar o investimento do país neste setor, aliando a inovação e fiabilidade das suas soluções ao conhecimento do mercado nacional, onde atua numa base contínua"."Além do mercado português, a equipa da Siemens Mobility mantém o compromisso com os mercados de Angola e Moçambique onde procura fornecer soluções integradas e de alto valor acrescentado que vão acompanhar e potenciar a infraestruturação no transporte de pessoas e bens nestes países", adianta o comunicado.