Simab com lucros de quase 5 milhões

O grupo Simab, entidade pública que gere os mercados abastecedores, lucrou, em 2017, quase 5 milhões de euros. Os 4,96 milhões de euros de lucros representam um aumento de 34 mil euros, mais 0,7%, que em 2016. Segundo a empresa, liderada pelo ex-deputado socialista Rui Paulo Figueiredo, estes são os melhores resultados de sempre.



Em comunicado, o grupo avança ter tido um EBITDA de 11,74 milhões de euros, mais 553 mil euros (+5%) do que um ano antes.





A dívida financeira continuou, segundo a empresa, a diminuir. Passou de 60,8 milhões no final de 2016 para 54,9 milhões de euros em 2017. A dívida de longo prazo pesa 88% do total do endividamento.



Com a diminuição da dívida também os encargos financeiros caíram. Segundo o comunicado, os resultados financeiros melhoraram 81 mil euros.



O que acontece, segundo a empresa, num ano em que os investimentos totalizaram 3,24 milhões de euros, "o maior volume de investimento jamais realizado desde a entrada em funcionamento dos mercados, a par da criação de condições para a existência de mais investimento privado".





As contas já foram aprovadas.



O grupo Simab gere quatro mercados abastecedores: os da Área Metropolitana de Lisboa (MARL), e nas regiões do Minho (Braga), do Alentejo (Évora) e do Algarve (Faro). Segundo a sociedade, estas quatro infra-estruturas reúnem mais de 1.500 empresas com mais de seis mil trabalhadores. Diariamente, acrescenta, entram mais de 1,8 milhões de clientes nos mercados que transaccionam mais de 750 mil toneladas de produtos.





Esta sociedade pública esteve para ser privatizada em 2008, mas a tentativa acabou sem interessados. O projecto de privatização caiu.