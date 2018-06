Simulador: Quem vai ganhar o Mundial de 2018?

O Mundial de Futebol de 2018 vai arrancar no dia 14 de Junho, com a equipa anfitriã (Rússia) a enfrentar a Arábia Saudita. O Negócios preparou um simulador onde poderá tentar adivinhar quem será o campeão mundial de futebol. Faça as suas apostas.