O porta-voz do SNMMP desafiou esta quarta-feira à tarde a Antram a comparecer pelas 15:00 de quinta-feira no Ministério do Trabalho para negociar um entendimento. Pardal Henriques alertou para a tendência da situação "piorar" e o "caos" agravar-se.

"Caso a Antram continue indisponível para negociar, será responsabilidade exclusiva da Antram e do Governo o que se vier a passar", sublinhou.



Pardal Henriques manifestou preocupação com a forma como a situação está a evoluir, referindo que "a tendência é piorar e que o caos venha a aumentar".



Já sobre as acusações de que incitou à desobediência dos trabalhadores, o porta-voz do sindicato negou de forma veemente. "Não sou eu que estou a incitar à desobediência. Não foi uma determinação de alguém. As pessoas que não se reveem na forma como o Governo está a atacar os direitos dos trabalhadores e a tratá-los como criminosos é que decidem recusar cumprir os serviços mínimos", argumentou.



Pardal Henriques indicou que cerca de uma centena de motoristas em Aveiras de Cima pararam, enquanto no Porto serão "largas dezenas" e no Algarve serão "mais umas dezenas".



"Aqui é um por todos e todos por um", frisou.

