Sindicato dos estivadores prolonga greve

O Sindicato Nacional dos Estivadores e Actividade Logística (SEAL) vai avançar com o pré-aviso para que a greve às horas extraordinárias dos estivadores do Porto de Setúbal continue em 2019 por tempo indeterminado. O anúncio foi feito pelo presidente do sindicato, António Mariano, no plenário que juntou mais de uma centena de trabalhadores das duas empresas de trabalho portuário na segunda-feira, segundo o Público.





Esta paralisação, em vigor até 1 de Janeiro e que decorre paralelamente à greve dos estivadores eventuais – sem contrato de trabalho - acabou por ser um dos pontos elencados como determinante para o fracasso das conversações entre o SEAL e as empresas de trabalho portuário.





Como o jornal recorda, no final de Novembro os termos do acordo estavam quase fechados, havendo entendimento para a contratação de 56 estivadores. Porém, os patrões colocaram como contrapartida a suspensão da greve ao trabalho extraordinário, um ponto que não foi acolhido pelo sindicato e que levou a responsabilizar o SEAL pela situação.