Sindicato dos inspetores do SEF exige ao Governo que ponha "a ANA na ordem"

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) exigiu hoje ao Governo que ponha a gestora de aeroportos "ANA na ordem" para que os inspetores tenham "condições aceitáveis" de trabalho.





Em comunicado, o sindicato SCIF/SEF acusa a Vinci Airports, que detém a ANA Aeroportos, de não atribuir aos inspetores do SEF no aeroporto Humberto Delgado "salas condignas para as suas refeições, restringindo-lhes as áreas comuns, mantendo as mesmas salas de entrevistas e as mesmas instalações sanitárias do tempo em que o trânsito aeroportuário era um terço do atual".