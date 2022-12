Sindicato dos tripulantes da TAP reúne-se dia 29 para avaliar proposta da administração

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) marcou uma assembleia geral com caráter de urgência para dia 29 de dezembro, pelas 9h, para discutir a proposta de acordo apresentada pela administração da companhia.





"Perante o atual cenário das negociações ainda em curso, a direção solicitou à mesa a marcação de uma Assembleia Geral de Emergência, o mais breve possível, comprometendo-se a enviar a proposta da TAP à mesa, 48 horas antes da referida assembleia, para que esta a faça chegar a todos os associados, em tempo útil, para que todos possam analisar o documento previamente", explica o sindicato em comunicado.



Como tal, o ponto único desta assembleia geral será o da "apresesentação, discussão e votação da proposta apresentada pela TAP".



O sindicato sublinha que as reuniões entre a administração da TAP e a direção do SNPVAC "têm decorrido na base do diálogo, com os avanços e recuos normais destas negociações", ressalvando, no entanto, que não acompanha "o entusiasmo da atual CEO".

Os tripulantes de cabine estão em conflito com a administração da TAP enquanto decorrem as negociações do novo Acordo de Empresa e já decorreu uma greve nos dias 8 e 9 de dezembro.



A paralisação de dois dias levou a TAP a cancelar 360 voos com perdas de 8 milhões de euros em receitas.





(Notícia alterada às 11.20 com informação relativa à proposta da TAP que será analisada pelos associados do SNPVAC)