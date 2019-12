O sindicalista reagia assim ao comunicado enviado hoje pela empresa à agência Lusa, no qual a Portway declara que "todas as atenções da companhia estão viradas para conseguir reduzir os impactos da paralisação nos clientes, passageiros e infraestruturas aeroportuárias" e apela ao "sentido de responsabilidade" do SINTAC, que convocou a greve.



"A empresa apela ao sentido de responsabilidade do SINTAC e reitera que apenas com o regresso à mesa das negociações será possível encontrar soluções que permitam o regresso à normalidade e acomodar reivindicações já consensualizadas em negociações anteriores que foram interrompidas por este sindicato", lê-se no comunicado.



A empresa reitera a sua disponibilidade para retomar as negociações com o SINTAC e restantes sindicatos, nas reuniões que se encontram já agendadas para o início de janeiro.



"A empresa pretende obter, desta negociação, um instrumento de regulamentação do trabalho único, com vantagens para os trabalhadores e que permita a sustentabilidade da empresa", indicou na nota.



A posição da empresa surge no terceiro e último dia de greve dos trabalhadores da Portway.



Segundo o sindicalista Fernando Simões, para evitar novas greves, a Portway terá apenas de cumprir o Acordo de Empresa e retomar, como previsto, as progressões de carreira.



Ainda sem números definitivos, o SINTAC estima que a adesão à greve ficou entre os 80 a 85% no aeroporto de Lisboa, 70% no Porto e 50% em Faro.



O SINTAC admitiu voltar à greve, mas ao trabalho suplementar durante três meses, se não houver progressão das carreiras e atualização salarial.



A adesão à greve dos trabalhadores da Portway tem estado a provocar atrasos e cancelamentos de voos em Lisboa.



A greve abrange mais de 2.000 trabalhadores ligados à assistência em terra nos aeroportos.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Aviação Civil (SINTAC) disse hoje que "não há nada para negociar" com a Portway, frisando que a empresa de assistência em terra nos aeroportos só tem de cumprir o Acordo de Empresa."Não há nada que se remeta para negociações. A nossa reivindicação tem a ver com um incumprimento de um acordo que já existe. A nossa reivindicação é que se aplique o que a empresa está a incumprir", afirmou à agência Lusa Fernando Simões, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Aviação Civil (SINTAC), referindo-se ao Acordo de Empresa.