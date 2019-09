Sindicatos saúdam acordo para aumentos de salários no BCP

Em comunicado, as estruturas sindicais "congratulam-se com a decisão do Millennium bcp de aceitar a proposta de atualização salarial para o ano de 2018 no âmbito do processo de mediação junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT)/Ministério do Trabalho".

Face a um "quadro de intransigência" por parte do BCP ao longo do processo negocial, "os sindicatos requereram a passagem à fase seguinte da negociação, ou seja, à mediação, junto da DGERT", tendo sido "ainda solicitada audiência na Comissão Parlamentar do Trabalho (...) na qual os partidos políticos reconheceram a justeza das exigências dos bancários", alegam as estruturas sindicais.

"Confrontado com a inevitabilidade da fase seguinte, ou seja, a arbitragem, o banco cedeu e aceitou a proposta formulada pela DGERT", afirmaram o SBN, o SNQTB e o SIB.

Na sexta-feira, o BCP já tinha anunciado a comunicação à DGERT da aceitação da proposta relativa a 2018, bem como da atualização da "tabela salarial e as cláusulas de expressão pecuniária para o ano de 2018 dos colaboradores filiados no SBN, Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários e Sindicato Independente da Banca".

Relativamente a este ano, os três sindicatos "garantem que as negociações para 2019 vão continuar", tendo já agendada para dia 27 de setembro uma reunião com a Comissão Executiva do BCP, liderada por Miguel Maya, para esse efeito.

"A negociação para 2019 continua, com a exigência de 2,38% de atualização de tabelas e cláusulas pecuniárias, contra a proposta de 0,6% do banco", assinalaram os sindicatos.

O acordo com SBN, SNQTB e SIB segue-se ao já celebrado entre o BCP e os Sindicatos dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) e dos Bancários do Centro (SBC) que, além de contemplar uma atualização salarial referente a 2018, incorpora já o ano de 2019.

No seguimento do acordo com o SBSI e SBC, o Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) anunciou na sexta-feira que vai avançar com um processo em tribunal contra o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, acusando-o de má-fé e desrespeito pelos sindicatos, disse à agência Lusa o presidente.

"O Sindicato dos Bancários do Norte vai mover uma ação contra o Dr. Miguel Maya por má-fé, por desrespeito pela Constituição, pelos sindicatos", disse o presidente do SBN, Mário Mourão, à Lusa.

Em declarações à agência Lusa, Mário Mourão considerou que o que o BCP fez foi uma manobra estratégica, quando estava a negociar com Sindicato dos Bancários do Norte, o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB) e Sindicato Independente da Banca (SIB) ainda os aumentos de 2018.

"O que fez com os outros sindicatos foi chamar já para inviabilizar as propostas do Sindicato dos Bancários do Norte", considerou.