Sinisa Mihajlovic é o novo treinador do Sporting, apurou Record . O sérvio chegou a Lisboa já depois da meia-noite e será apresentado esta segunda-feira depois de assinar um contrato de três temporadas. O sucessor de Jorge Jesus estava sem clube desde que foi despedido do Torino no início do ano.O antigo internacional sérvio, de 49 anos, deixou assim para trás a 'concorrência' de nomes como Matías Almeyda (ex-Chivas) ou holandês Peter Bosz (ex-Dortmund), que chegaram a estar na pista de Alvalade.Jogador de reconhecida qualidade – principalmente na marcação de livres diretos –, Mihajlovic terminou a carreira de atleta no Inter e aproveitou para começar a de treinador (ainda que adjunto) nos nerazurri. A partir daí, Itália foi sempre o seu ‘local de crescimento’: Bolonha, Catania, Fiorentina, AC Milan e, nas últimas três temporadas, Torino, com resultados de relativa qualidade (qualificação para a Liga Europa).