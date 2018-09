Sky dispara para máximos de 18 anos após Comcast vencer leilão

As acções da Sky estão a disparar quase 9%, depois de este fim-de-semana se ter realizado o leilão que ditou a Comcast como vencedor na compra desta empresa. A Comcast propõe-se pagar 17,28 libras e as acções estão a aproximar-se desse valor.

As acções da Sky estão a subir 8,8% para 17,245 libras, o que representa o valor mais elevado desde Maio de 2000. Este valor aproxima-se assim do preço oferecido pela Comcast no leilão, que lhe deu a vitória na disputa pela Sky.

Depois de quase dois anos de disputa entre a Comcast e a Fox para ficarem com a Sky, o regulador pôs um ponto final neste processo, determinando um leilão, que arrancou na sexta-feira, ao final do dia, e foi concluído no sábado.