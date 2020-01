Fonte ligada à empresa disse à Lusa que está prevista a criação de 150 postos de trabalho "no pico da obra", antecipando "que serão criados dois postos de trabalho em permanência, que se juntam a outros que fazem parte de empresas contratadas".



O vice-presidente da Câmara de Mogadouro, Evaristo Neves, confirmou à Lusa que o foi aprovado o licenciamento da obra e que a sua construção terá uma duração de 12 meses.



"A fase de operação da central tem uma vida útil de 15 a 30 anos", vincou o autarca.



Para os promotores do projeto, a Central Fotovoltaica de Mogadouro representa um projeto "importante e estratégico" para o concelho, pela inerente dinamização da sua economia e naturais repercussões na sua vertente de atividade de alojamento, restauração e empresarial.



"Outros dos objetivos passa por colocar o concelho no pelotão da frente para contribuir para que o país se torne energeticamente mais sustentável, via contributo das energias renováveis - solar, e ajude a chegar às metas traçadas pelo país ao abrigo do Plano Nacional de Energia", vincou o grupo Smartenergy/Edisun Power, em resposta às questões colocadas pela Lusa.



Para este grupo empresarial suíço, com este projeto "há contribuição inequívoca no combate às alterações climáticas, pois irá evitar emissões de aproximadamente 31 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano e gerar uma produção anual de energia suficiente para abastecer cerca de 7100 habitações".



A conexão com a rede está prevista para o segundo semestre de 2020, visto que a central fotovoltaica vai ser construída nas proximidades da subestação elétrica de Mogadouro.



A Smartenergy/Edisun Power adiantou ter outro projeto de 23 megawatts para concelho de Mogadouro, e um conjunto de outros projetos em Portugal, e que prevê "iniciar a sua construção ao longo do corrente ano".



Por seu lado, o município de Mogadouro já confirmou à Lusa o pedido de licenciamento para o concelho de uma nova unidade fotovoltaica, ligada ao grupo suíço.



A Ignichoice Renewable Energy, S.A. é uma sociedade veículo, de direito português, constituída pelo grupo Smartenergy/Edisun Power (empresas suíças) para materializar o projeto Central Fotovoltaica de Mogadouro.



A apresentação pública do projeto, está marcada para o início da tarde de sábado, na localidade de Tó, no concelho de Mogadouro.

