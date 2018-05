Snap afunda mais de 22% e atinge mínimos históricos

As acções do Snap afundaram esta quarta-feira mais de 22% tendo tocado no valor mais baixo de sempre, isto depois de ter apresentado resultados do primeiro trimestre considerados fracos.

As acções da Snap chegaram a cair 22,42% esta quarta-feira, 2 de Maio, tendo tocado nos 10,96 dólares, o que representa um mínimo histórico para a empresa, depois de a companhia ter anunciado terça-feira, 1 de Maio, os número do primeiro trimestre do ano, que ficaram aquém do esperado pelos analistas.





A empresa reportou receitas de 230,7 milhões de dólares falhando a estimativa dos analistas que apontavam para 244,9 milhões de dólares, segundo o Business Insider. As receitas registaram assim um aumento homólogo de 54%, mas uma queda de 19% face ao verificado no último trimestre de 2017, com a Snap a atribuir este declínio à sazonalidade e à reestruturação da aplicação.



Já em termos de resultados finais, a Snap reportou um prejuízo de 0,17 dólares por acção, o que ficou em linha com as expectativas dos analistas.





Segundo estimativas da empresa a trajectória de crescimento para o segundo trimestre será lenta. "Estamos a planear que a taxa de crescimento para o segundo trimestre desacelere substancialmente em relação ao primeiro trimestre", disse Drew Vollero, CFO da Snap, citado no Business Insider.