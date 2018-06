Snap sobe mais de 5% depois de anunciar nova ferramenta no Snapchat

As acções da Snap, empresa dona do Snapchat, estão esta terça-feira, 12 de Junho, a disparar 5,62% para os 13,91 dólares, tendo chegado a valorizar 5,92% para os 13,95 dólares, depois da divulgação de uma nova ferramenta na rede social Snapchat, segundo avança o MarketWatch.

A nova ferramenta fornece aos utilizadores a possibilidade de apagar mensagens independentemente de terem sido lidas pelo destinatário ou por grupos de conversa. Ao eliminar a mensagem enviada, o destinatário vai receber uma notificação de que lhe foi enviada uma mensagem mas não irá conseguir ver o conteúdo da mesma.

A possibilidade de apagar mensagens que ainda não foram lidas aplica-se a texto, imagens, vídeos e mensagens de áudio enviados a partir da memória do telemóvel, não se aplica a conteúdos acabados de fotografar ou de gravar.

A Snap tem estado sob os holofotes, mas pelos resultados pouco animadores apresentados. No dia 2 de Maio, a empresa revelou as suas receitas do primeiro trimestre do ano, com os números a ficarem aquém do esperado pelos analistas. As acções afundaram mais de 22% nesse dia, atingindo um mínimo histórico.



A Snap reportou receitas de 230,7 milhões de dólares falhando a estimativa dos analistas que apontavam para 244,9 milhões de dólares. As receitas registaram assim um aumento homólogo de 54%, mas uma queda de 19% face ao verificado no último trimestre de 2017, com a Snap a atribuir este declínio à sazonalidade e à reestruturação da aplicação.