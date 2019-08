Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP)

Nessa conferência vai ser apresentado o pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana para a primeira semana de setembro, confirmou o porta-voz do SNMMP. A duração desta nova greve será de cerca de duas semanas.



Recorde que o SNMMP esteve reunido com os patrões - ANTRAM - esta terça-feira após uma greve dos motoristas que durou sete dias. Foram longas horas de discussão que, no final da noite de quarta-feira, terminaram em posições ainda mais extremadas entre motoristas e patrões.



Depois de cinco horas de reunião, o sindicato anunciou que não avançaria para a mediação sem que a ANTRAM se comprometesse a atualizar o subsídio em 50 euros de 125 para 175 euros e a pagar as horas extraordinárias. "Vamos dar seguimento ao que foi determinado no plenário de domingo", ou seja, greve às horas extraordinárias e ao trabalho aos fins de semana e feriados, anunciou ainda na quarta-feira Pardal Henriques.



