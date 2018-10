Só 10 países têm passaportes “mais fortes” que Portugal

Bruno Colaço/Cofina

O passaporte português permite viajar para 186 países ou territórios sem necessidade de visto, o que o torna um dos passaportes "mais fortes" do mundo. Os dados são compilados pela Henley & Partners, uma empresa britânica de assessoria a residência e cidadania, com base em informações fornecidas pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA).



Na listagem deste ano, o Japão é o país com o passaporte "mais forte". O documento nipónico permite viajar para 190 países ou territórios sem necessidade de visto. Seguem-se Singapura (189), Alemanha, França e Coreia do Sul (188).

Ainda à frente de Portugal estão Dinamarca, Espanha, Finlândia, Itália e Suécia (187). Portugal sobe de 18.º em 2017 para 11.º este ano.

Na cauda da lista de 199 países figuram Afeganistão e Iraque, cujos passaportes apenas permitem viajar para 30 países sem vistos. Logo a seguir vêm a Síria e Somália, que dão acesso a 32 países.

O "ranking" é elaborado anualmente pela Henley & Partners desde 2006. Nesse ano, o passaporte português dava acesso a 123 territórios, o que lhe valia o 20.º lugar, e o mais "potente" era o dinamarquês, que permitia viajar para 130 países sem visto.

Em 2008, Portugal alcançou a posição mais elevada: o segundo lugar, a par de Finlândia e Irlanda, com acesso a 156 países, apenas menos um do que a Dinamarca.

Em relação a 2017, o passaporte português permitia viajar sem visto para 171 países, ocupando a 18.ª posição, numa lista liderada pela Alemanha, cujo passaporte dava acesso a 176 países.