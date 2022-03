Só 17,3% das empresas em Portugal cumprem prazos de pagamento

Apenas 17,3% das empresas em Portugal pagavam dentro dos prazos acordados com os fornecedores, no final de 2021. Cerca de dois terços registavam atrasos até 30 dias e 7% ultrapassavam mesmo os 90 dias. A conclusão é da Informa D&B, que publica o indicador Paydex, o qual avalia o número médio de dias de atraso de pagamento face aos prazos acordados com os fornecedores. Outra conclusão é que, na comparação internacional, Portugal está entre os piores classificados.

A pandemia agravou significativamente a situação, sobretudo nos setores mais afetados e nos últimos meses de 2020 o Alojamento e restauração chegaram a ter um agravamento superior a sete dias face ao registado em fevereiro desse ano. Em 2021 baixaram e estão atualmente nos 32,8 dias, ou seja, com mais três dias.

Os especialistas da Informa D&B admite que o fenómeno dos atrasos nos pagamentos possa agora acentuar a sua gravidade, "pois é expectável um significativo aumento de custos de operação para muitas empresas, em consequência do conflito na Ucrânia e da subida do preço da energia", indica a consultora em comunicado.

A situação é mais complexa para as microempresas, que, se por um lado, estão entre as que mais cumprem, são também as que, por terem estruturas mais frágeis apresentam mais casos de atrasos significativos. Foram estas, aliás, que mais aumentaram a média de dias de atraso nos últimos 2 anos, passando de 23,2 dias em dezembro de 2019 para 25,3 dias de atraso em dezembro de 2021, refere o estudo. E é entre as microempresas que está também a maior percentagem de atrasos superiores a 90 dias e igualmente a média mais elevada de dias de atraso.

Já entre as grandes empresas, apenas 2,4% cumprem os prazos acordados com os fornecedores, mas a esmagadora maioria paga com atraso até 30 dias.

Portugal entre os piores classificados na comparação internacional

Numa análise a 36 países, da União Europeia, mas não só, Portugal regista um dos piores registos nos atrasos nos pagamentos de empresas. Entre todos os países, apenas Israel e a Roménia registam percentagens menores de empresas a pagar dentro do prazo acordado com fornecedores, refere a Informa D&B.

Aliás, sublinha o estudo, "nos últimos anos, apenas algumas economias emergentes têm apresentado níveis de cumprimento semelhantes ou inferiores a Portugal". No lado dos países mais cumpridores, a Dinamarca lidera com 88,6% de entidades a regularizarem os seus pagamentos nas datas acordadas, seguida da Polónia e dos Países Baixos.

"A diferença no cumprimento dos prazos de pagamento entre Portugal e os outros países europeus alargou-se na última década", revela também o estudo, segundo o qual "enquanto na maioria dos outros países da UE mais empresas se tornavam cumpridoras, em Portugal esse número nunca mostrou uma tendência duradoura de crescimento, apesar da Diretiva Europeia de Pagamentos, transposta para Portugal em 2013".