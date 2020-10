Só agora ficaram saldadas contas da privatização da ANA

Faltava acertar uma verba com a Vinci ainda no âmbito do processo de privatização decidido em dezembro de 2012. Foi agora acordada e paga. O dossiê fica definitivamente fechado.

