"Não sentimos que isso tenha sido um factor perturbador, mas há factores que influenciam a confiança dos investidores e houve um fenómeno com outro emitente, a Sporting SAD, que trouxe, esse sim, um factor perturbador. Falo do facto de ter falhado um reembolso [de um empréstimo obrigacionista no valor de 30 milhões de euros] e de tê-lo adiado para Novembro."



Ao lado de Domingos Soares de Oliveira, estiveram Nuno Gaioso Ribeiro, administrador da SAD do Benfica, e Paulo Rodrigues da Silva, presidente da Euronext Lisbon.

Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo da SAD do Benfica, garantiu esta segunda-feira que a sociedade encarnada não se vai endividar para garantir a contratação de jogadores para a equipa de futebol."Não vamos aumentar o nosso endividamento, sobretudo para financiar a compra de jogadores. Não há a intenção de o fazer, a não ser para algum investimento hipotético no estrangeiro", atirou o CEO da SAD encarnada, durante a sessão de apresentação dos resultados da emissão de obrigações para o triénio 2018/2021, na sede da Euronext, em Lisboa.Domingos Soares de Oliveira negou ainda que os recentes casos de justiça em que o Benfica tem o nome envolvido tenham feito diminuir a confiança dos investidores, apontando o dedo, por outro lado, à SAD do Sporting.