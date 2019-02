"As aquisições estão sempre no radar da Jerónimo Martins", disse esta quinta-feira o presidente e CEO do grupo, Pedro Soares dos Santos.Questionado sobre a possibilidade de crescer por via de aquisições, o responsável indicou que a prioridade é o crescimento orgânico, mas que a empresa "está sempre atenta a oportunidades que possam surgir e que façam sentido para o portefólio do grupo".Soares dos Santos falava aos jornalistas na conferência de apresentação dos resultados de 2018.Nas perspetivas para este ano, o CEO da empresa salientou que "a abertura da loja três mil [da Biedronka] na Polónia, lá para novembro, será um grande marco histórico".A Biedronka terminou 2018 com 2.900 lojas e tem prevista a abertura de cerca de 110 novos estabelecimentos este ano.