Sobrinho pede demissão de Bruno de Carvalho por colocar em "risco os activos" do Sporting

A direcção do Sporting perdeu o apoio do segundo maior accionista da SAD. Álvaro Sobrinho, da Holdimo, diz que "era estúpido um accionista gostar desta situação".

Marta Poppe

Álvaro Sobrinho quer a saída da actual direcção do Sporting e pede a Bruno de Carvalho para se demitir, assinalando que a Holdimo, que controla 29,85% da SAD do Sporting, "está imensamente preocupada" com a crise no clube.

"A direcção da Sporting SAD não merece a confiança do segundo maior accionista e deve apresentar a demissão", disse Álvaro Sobrinho ao Jornal Económico.

Acrescentando que "as empresas têm de ser geridas profissionalmente e não por emoção", Sobrinho acusa Bruno de Carvalho de causar "imensos problemas e danos reputacionais".

As acções do Sporting afundaram mais de 17% para 63 cêntimos, reduzindo a capitalização bolsista da SAD para 46,9 milhões de euros.

"Era estúpido um accionista gostar desta situação", disse Sobrinho, afirmando que a Holdimo está "imensamente preocupada" e "vai fazer absolutamente tudo para preservar os seus principais activos que são os jogadores".

Garante que a Holdimo "tudo fará para manter a estabilidade da SAD", onde "há um problema na gestão da sociedade, nos órgãos da direcção, no presidente e nos seus membros executivos".

As declarações de Sobrinho surgem num altura em que se avolumam as demissões nos órgãos sociais do Sporting, que têm como objectivo forçar a demissão do presidente Bruno de Carvalho.

O conselho directivo do clube está reunido de emergência.

Esta manhã, o presidente do Sporting anunciou, numa nota pessoal enviada à Lusa, que vai mover um processo contra o Presidente da Assembleia da República, comentadores e jornalistas por o terem "difamado e caluniado", após os actos de violência em Alcochete. E recusou demitir-se. "Neste momento, sinto-me com a mesma capacidade, força, prazer e honra em servir o clube que amo, não vendo qualquer motivo enquanto sportinguista, para me afastar de um trabalho e de um rumo que está a ser seguido com sucesso nestes cinco anos", afirmou.