Société Générale aumenta preço-alvo da Galp para 15,75 euros

O Société Générale aumentou o preço-alvo da Galp Energia em 1,6% para os 15,75 euros por ação, o que compara com os anteriores 15,50 euros definidos pelo banco francês.



Face ao preço do fecho da sessão de hoje, que se fixou nos 13,71 euros, a nova avaliação passa a conferir um aumento potencial de 15% à petrolífera portuguesa.



A analista do banco Irene Himona, reviu ainda em alta a recomendação para a empresa portuguesa de "manter" para "comprar", numa nota de research divulgada pela Bloomberg e a que o Negócios não teve acesso.





O preço-alvo médio da petrolífera portuguesa é de 16,48 euros por ação, tendo em consideração 19 casas de investimento.



As ações da Galp fecharam esta sessão a subir 0,55% para 13,705 euros, acumulando assim um ganho de 0,8% desde o início do ano. Já o preço do petróleo, está a ter um desempenho mais expressivo. O Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, já vale mais cerca de 38% do que no final do ano passado.



