Société Générale paga 1,14 mil milhões por violar lei de sanções dos EUA

O banco francês Société Générale (SocGen) vai ter de pagar 1,34 mil milhões de dólares (1,14 mil milhões de euros) às autotidades americanas, por ter quebrado um acordo que definia sanções ao Irão, Sudão e Cuba, avança a Bloomberg.





O SocGen reconheceu que violou o acordo múltiplas vezes entre 2003 e 2013, com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque a contabilizar 2.600 pagamentos ao exterior neste período. No total, terão sido transferidos 8,3 mil milhões de dólares, em incumprimento com os termos definidos pelas leis de sanções dos Estados Unidos.





A Reserva Federal declarou esta segunda-feira que o banco francês concordou com o pagamento de 1,34 mil milhões de dólares para selar a disputa. O Departamento norte-americano da Justiça recebe 717 milhões, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque tem direito a 420 milhões, o gabinete de advogados de Manhattan acolhe 163 milhões de dólares, a Reserva Federal fica com 81 milhões de dólares e o Tesouro norte-americano colhe 54 milhões.