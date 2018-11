SoftBank investe em startup que usa robots para fazer pizzas

O Vision Fund, detido pela empresa japonesa SoftBank e que conta com o apoio da Arábia Saudita, investiu 375 milhões de dólares na Zume. Uma operação relevante, já que é a primeira conhecida desde que foi noticiada a morte do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul.

O fundo Vision Fund, detido pela empresa japonesa SoftBank e que conta com o apoio da Arábia Saudita, investiu 375 milhões de dólares na Zume. Esta aposta na startup de Silicon Valley que usa robots para fazer pizzas avalia a empresa em cerca de 1,88 mil milhões de dólares, avança o Financial Times.

O investimento foi revelado pela Zume num comunicado enviado ao regulador na quinta-feira. E ganha relevância uma vez que é o primeiro a ser conhecido desde que foi noticiada a morte do jornalista Jamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul, no mês passado.

Contudo, a identidade do investidor não foi revelada no comunicado, acabando por ser confirmada ao The Wall Street Journal por uma fonte próxima da operação. Os japoneses da SoftBank não quiseram comentar.

"Fechámos recentemente uma ronda de financiamento para suportar o nosso crescimento e contratações", disse apenas Alex Garden, ‘chairman’ e CEO da startup Zume, no comunicado, recusando-se a falar sobre a fonte de financiamento ou sobre o apoio saudita ao fundo.

O Vision Fund tem como maior investidor a Arábia Saudita. O reino investiu 100 milhões de dólares no fundo, sendo que 45 milhões de dólares vêm directamente do fundo de investimento público saudita.