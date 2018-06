Sogrape cria marca de vinho para aproveitar "liberalização" do alvarinho

A Sogrape aproveitou o polémico acordo de "liberalização" do alvarinho para lançar uma nova marca na região dos vinhos verdes. Chama-se Azevedo, que é o nome da propriedade com mais de 30 hectares de vinha comprada nos anos 1980 no concelho de Barcelos, e as duas primeiras referências chegam ao mercado com a mesma composição em termos de lote: 70% loureiro e 30% alvarinho.

Segundo calculou ao Negócios fonte oficial da maior empresa portuguesa de vinhos, desta primeira colheita de 2017 foram produzidas 110 mil garrafas de Azevedo Loureiro/Alvarinho e 48 mil garrafas de Quinta de Azevedo Reserva. Posicionados como vinhos "premium", os preços recomendados para venda ao público (indicativos e não vinculativos) são 4,49 euros e 6,99 euros, respectivamente.

A categoria alvarinho/loureiro estava proibida por lei até à assinatura do acordo, em Janeiro de 2015, que alargou a toda a região a possibilidade de comercializar vinhos verdes desta valiosa casta, que até essa altura era um exclusivo da sub-região de Monção e Melgaço. É que este entendimento pôs também fim a uma espécie de fronteira artificial que só permitia alvarinho nesses dois concelhos do Alto Minho e a casta loureiro – "rainha" na produção de vinhos verdes – nos restantes municípios da região, localizados a Sul.

De acordo com os dados divulgados em Abril pelo presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), Manuel Pinheiro, que num balanço dos primeiros três anos da aplicação desta legislação atestou que as vendas de Monção e Melgaço até subiram 32,3% em volume durante o período em análise, também a produção desta nova categoria alvarinho / loureiro já ascendeu no ano passado a quase um milhão de litros.

Três marcas e dois dígitos nas vendas

Azevedo é a terceira marca deste produto no portefólio da Sogrape Vinhos, apontando a empresa que nas contas de 2017 "o peso da exportação dos vinhos verdes no total das vendas foi de 11% em volume e 8% em valor". A principal referência – e eleita como "uma das prioritárias" no plano estratégico traçado pela multinacional com sede em Vila Nova de Gaia – continua a ser o Gazela, um dos "porta-aviões" do sector, que no ano passado vendeu cerca de oito milhões de garrafas em todo o mundo e há duas semanas foi um dos destaques da "Vinho Verde Wine Experience", organizada pela CVRVV em Nova Iorque.



Ainda nesta região demarcada em 1908, em que 15 mil agricultores produzem 100 mil toneladas de uva que são vinificadas e engarrafadas por 600 empresas, a Sogrape comercializa também o Morgadio da Torre, um 100% Alvarinho da sub-região de Monção e Melgaço. A mesma fonte ressalvou que vai continuar a existir como marca autónoma (ou seja, não faz parte da gama Azevedo) e que na última colheita foram produzidas 30 mil garrafas.