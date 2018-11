Solverde aposta 1,5 milhões no “blackjack” online

Manuel Violas, presidente do grupo Solverde.

Lançado há um ano, o casino online da Solverde nasceu "com algumas dificuldades", entre as quais a ausência de um dos jogos mais populares - o "blackjack".

"Mas desde há pouco dias que deixámos de ter essa dificuldade. Já temos o ‘blackjak’ no casinosolverde.pt", anunciou Nuno Vasconcelos, director de marketing do grupo de Espinho, esta quinta-feira, num almoço com jornalistas.