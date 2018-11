Solverde com mais sorte ao jogo do que na hotelaria

O grupo liderado por Manuel Violas, que detém cinco casinos e quatro hotéis em Portugal, prevê fechar 2018 em alta no jogo e estagnar no de hotelaria, negócio em que manifesta apreensão em relação ao próximo ano.

