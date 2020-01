Sonae acompanha "com atenção e preocupação" questões do "Luanda Leaks"

A Sonae refere seguir de forma atenta e preocupada as notícias do "Luanda Leaks" e as alusões a elementos do conselho de administração da operadora de telecomunicações Nos, na qual é acionista de referência.

A Sonae indica esta segunda-feira, em comunicado, que está a acompanhar "com atenção e preocupação" as notícias referentes ao designado "Luanda Leaks", que envolve a empresária angolana Isabel dos Santos. A empresa liderada por Cláudia Azevedo manifesta que está particularmente atenta às "alusões feitas a vários membros não executivos do Conselho de Administração da Nos", empresa participada da Sonae.



O principal visado no universo Nos das notícias do "Luanda Leaks" é Jorge Brito Pereira, presidente do Conselho de Administração da operadora e advogado de Isabel dos Santos. Mas também Mário Leite da Silva e Paula Oliveira, também mencionados na investigação, integram a administração da operadora liderada por Miguel Almeida (na foto).



"Neste contexto, foi desde já garantido que os órgãos competentes da sociedade estão a avaliar a situação de forma rigorosa e com sentido de urgência. A Nos sempre se pautou por regras de governo societário exigentes, que vêm sendo estritamente cumpridas e continuarão a sê-lo", sublinha o comunicado.



No entanto, a Sonae reitera a "total confiança que tem na empresa e na sua equipa de gestão", indicando ainda que "tudo fará para garantir que a empresa tem a estabilidade necessária".



A reação da Sonae surge no mesmo dia em que foi divulgada uma nota dos analistas do Caixabank/BPI que consideram que a investigação "pode criar pressão na Nos e aumentar a especulação sobre a posição de Isabel dos Santos na empresa". No entanto, notam, "não acreditamos que que seja provável ver algum distúrbio na gestão da empresa, uma vez que os quadros foram recentemente reeleitos".