Sonae Capital compra empresa espanhola Futura Energía Inversiones

A CapWatt, participada da Sonae Capital, avançou com uma oferta de compra de 100% da espanhola Futura Energía Inversiones.



Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Miguel Gil Mata (na foto), informa então que "a sua participada, CapWatt, SGPS, S.A. apresentou uma oferta vinculativa para a aquisição de 100% do capital social da sociedade Futura Energía Inversiones, S.L. e suas participadas (Grupo Futura), aceite pelos actuais accionistas do Grupo Futura".





"Constituído e liderado por um conjunto de profissionais com longa experiência no sector de energia, nomeadamente nas actividades de comercialização e trading de gás natural, direitos de emissão de carbono e energia eléctrica, o Grupo Futura desenvolve a sua actividade através de quatro participadas", refere o mesmo documento.

São elas a Futura Carbono - trading de direitos de emissão de carbono; Futura Energía y Gas – trading e comercialização de gás natural no sector empresarial; Futura Green Renewables - trading de energia renovável, actuando em representação de vários clientes, aglomerando um conjunto de unidades fotovoltaicas e de cogeração; e Ecofutura Luz Energía - comercialização de energia eléctrica no sector empresarial.