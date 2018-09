Sonae conclui compra de mais 20% da Sonae Sierra

A Sonae SGPS dá por concluída a aquisição de mais um quinto da Sonae Sierra, ficando com 70% da empresa. A parceira Grosvernor reduz para 30%, mais de dez anos depois de equilibrar forças com a Sonae SGPS na participação da empresa de centros comerciais.

A Sonae SGPS acaba de concluir o reforço da participação na Sonae Sierra, com a aquisição de uma parcela de 20% que pertencia à parceira Grosvenor, que lhe custou 255 milhões de euros, anunciou a empresa em comunicado enviado à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).





"A Sonae – SGPS, SA vem pelo presente informar que, na sequência da aprovação por parte das autoridades da concorrência competentes, foi hoje concluída a transacção", lê-se no comunicado. A Sonae Sierra sai avaliada em 1.275 milhões de euros.



A operação foi anunciada em Julho, tendo entretanto recebido a aprovação por parte da Comissão Europeia.





Agora, a Sonae SGPS detém um total de 70% da Sonae Sierra, empresa focada no negócio dos centros comerciais. A Grosvenor reduz a participação para 30%, quebrando desta forma o equilíbrio da parceria fechada em 2005, quando cada uma das accionistas ficou com metade do capital.