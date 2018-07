O Beja Retail Park vai contar com sete lojas de várias marcas Sonae, da Worten à Well's. No total, vão ser precisos 116 colaboradores.

De acordo com a empresa, esta abertura insere-se na "estratégia de crescimento dos negócios de retalho da Sonae, que apostam na expansão da sua atividade em Portugal".

A Sonae destaca ainda as preocupações ambientais na construção do novo negócio e promete campanhas promocionais "desde já".



A Sonae vai abrir sete lojas no Beja Retail Park e, com elas, criar 116 postos de trabalho, informa a empresa em comunicado.A inauguração dos novos estabelecimentos está marcada para o dia 20 de Julho, e a retalhista precisa de reforços para as lojas Continente Modelo, Worten, MO, Well’s, note!, Zu e Bagga.