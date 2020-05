De acordo com o comunicado, este financiamento permitirá à Sales Layer "escalar as operações internacionais, investir em vendas e marketing, adequar a sua infraestrutura ao crescimento estimado e reforçar as suas equipas de apoio ao cliente".



A start-up foi fundada pelos empreendedores espanhóis Álvaro Verdoy e Iban Borràs e ajuda as marcas e retalhistas a "centralizar os seus catálogos de forma digital, enriquecida e multicanal".



A Sales Layer criou uma plataforma de gestão de catálogo baseada na cloud,para conectar informação a centenas de canais, ao longo da cadeia de abastecimento.



Ainda antes da pandemia da covid-19, a start-up registou um crescimento superior a 300% nas vendas e "uma forte expansão internacional, com cerca de 200 novas contas em mais de 25 países". Entre os clientes da empresa contam-se empresas como a Teka, Rexel, Bobux, Reebok, e Fermax.





O objetivo da Sales Layer é concentrar-se na expansão internacional, "triplicando a sua equipa para mais de 80 empregados, expandindo a sua infraestrutura e oferecendo o melhor apoio ao cliente".

"Os catálogos digitais são chave como fonte de vendas para os negócios atuais, mas são simultaneamente o maior desafio de transformação digital para milhões de indústrias e retalhistas. Os tempos mais recentes com o impacto do COVID na vida das pessoas, colocaram a digitalização e o ecommerce na lista de prioridades. A Sales Layer pode certamente ter uma posição de liderança neste novo normal, onde a presença online é fulcral. Além disso, o papel da Sonae IM, um especialista em retalho de um grupo multinacional com forte ADN, mostra o crescente interesse em soluções PIM", refere, citado no comunicado, o fundador e CEO da start-up, Álvaro Verdoy.





"A informação de produto é um elemento chave para equipas de vendas e marketing, constituindo um diferenciador claro para o retalho online e para marcas. A Sales Layer desenvolveu uma plataforma que permite gerir a informação de produto internamente e ao longo de um crescente número de canais, de uma forma altamente eficiente, fácil de usar e consistente. Por outro lado, acreditamos fortemente na presença omnichannel, sendo que a recente crise veio lembrar-nos da necessidade dos retalhistas diversificarem as formas de contacto com os consumidores. Enquanto investidor ativo especializado em retalho, estamos muito entusiasmados em apoiar uma empresa como a Sales Layer, forte na área de PIM e com um plano ambicioso de crescimento internacional", assinala Eduardo Piedade, CEO da Sonae IM.

