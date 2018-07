Sonae IM investe na tecnológica Case on IT

A Case on IT é proprietária de plataforma de monitorização de redes de telecomunicações usada por operadores que, em conjunto, têm mais de 600 milhões de clientes.

A Sonae Investment Management (Sonae IM) anunciou esta terça-feira que participou em exclusivo na ronda de investimento Series B da tecnológica Case on IT, detentora da plataforma de medição de experiência do cliente de telecomunicações MedUX.

"O foco na monitorização de experiência de cliente final é fundamental para a melhoria do Net Promoter Score na indústria de telecomunicações", refere em comunicado Carlos Alberto Silva, membro executivo da Sonae IM, que se juntou ao grupo de investidores composto pela consultora tecnológica Nae, o Inveready Technology Investment Group e o Grupo BTS.

A MedUX é actualmente usada por grandes operadores como a Telefónica, AT&T, Claro (Grupo América Móvil), Vodafone, Orange e reguladores de telecomunicações em diversos países, entre outros clientes.

A Sonae IM tem um portefólio de mais de 20 empresas internacionais de base tecnológica, dedicadas aos sectores de telecomunicações, cibersegurança e retalho, e assume um papel activo no apoio às empresas do seu portefólio, nas quais já investiu mais de 120 milhões, sublinha.

"Não podemos encontrar parceiro melhor para impulsionar o nosso crescimento internacional do que a Sonae IM. A Sonae é um player global muito respeitado na nossa indústria, com conhecimento profundo dos nossos clientes; partilha a nossa visão ambiciosa e tem a presença estratégica que desejávamos para o nosso próximo parceiro", destaca por seu lado Agustín Batiz, co-CEO da Case on IT, sediada em Madrid.

Fundada por Luis Molina e Agustín Batiz, a Case on IT desenvolveu a MedUX como uma solução de machine learning para medição, previsão e análise de serviços fixos, móveis e de televisão. A MedUX mede experiência de cliente em mercados que, colectivamente, incluem mais de 600 milhões de clientes em todo o mundo.