Sonae IM recebe mais de 57,8 milhões do fundo Armilar

A Sonaecom revelou em comunicado que a "Sonae Investment Management foi notificada, que, na qualidade de participante do Fundo FCR Armilar Venture Partners II, irá receber – no próximo (ou por volta do) dia 15 de Junho de 2018 - a quantia ilíquida de 57.821.078,94 euros, a título de distribuição de capital pelo referido Fundo", revela a empresa em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A Sonae IM comprou várias participações em fundos da Armilar por um total de 31,7 milhões de euros em 2016 ao Novo Banco. Estas participações permitem que a Sonae acabe por ter participações cruzadas noutras empresas.



Um bom exemplo disto é a Outsystems, detida em 25% pelos fundos Armilar. Uma posição que deverá aumentar o seu valor, depois da Outsystems se ter tornado no segundo unicórnio português. Este feito (empresa avaliada acima dos mil milhões de euros) foi conseguido depois da Outsystems ter angariado 360 milhões de dólares através do Goldman Sachs e da KKR.





Este negócio levou o BPI a publicar uma nota de análise onde realçava que o investimento na Outsystems pode elevar valor da Sonae SGPS em 3%.