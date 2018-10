Sonae MC muda gestão: Sai Paulo Azevedo, entra a irmã Cláudia

A Sonae MC divulgou esta sexta-feira um comunicado ao mercado onde informa sobre a nomeação de uma administração. Paulo Azevedo sai e entra Cláudia Azevedo, entre outros administradores.





O conselho de administração é alargado de cinco para 11 membros, passando a integrar Cláudia Azevedo, que será a presidente-executiva da Sonae SGPS a partir do próximo ano. O órgão passa ainda a contar comneg João Pedro Dolores, Álvaro do Nascimento, António Menezes Soares, Ricardo Monteiro, Rui Soares de Almeida, Isabel Simões Barros, José Fortunato e Maria Inês Valadas.