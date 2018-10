Nas transacções referidas, a Sonae revela que o contributo da casa-mãe totalizará 1.200 milhões de euros, enquanto o que a Sonae MC terá para "enviar" à accionista atinge os 1.300 milhões.



Mas na sua política de dividendos a Sonae MC vai lembrando que pagou nos últimos três anos (2015, 2016 e 2017) um valor por acção de 0,044 euros. Mas conforme já tinha sido revelado, o conselho de administração pretende que a metade de "payout" (lucros pagos em dividendos) seja de 40-50% dos lucros, ajustado de custos não recorrentes.



"Considerando os efeitos de todas estas transacções, a nossa dívida bruta estava nos 905 milhões de euros a 27 de Setembro de 2018", face aos 873 milhões de euros de final de Junho deste ano.

A 27 de Setembro deste ano a Sonae MC pagou 472 milhões de euros em dividendos aos seus accionistas do universo Sonae, revela a empresa no prospecto divulgado esta quinta-feira, 4 de Outubro. Desse valor, 372 milhões de euros foram financiados por transacções de activos que tiveram de ser destacados para outras companhias do grupo e que a Sonae, no prospecto, revela não ter tido impacto no capital próprio e na dívida líquida.No entanto, pagou mais 100 milhões de euros em dinheiro ou por via de linhas de crédito disponíveis na Sonae MC, estes sim com impacto no capital e na dívida. Esta aumentou nessa dimensão e o capital decaiu nesse valor.A Sonae explica no prospecto que também teve como objectivo neste conjunto de transacções ficar com um rácio de endividamento de cerca de 2 vezes o EBITDA no final deste ano.