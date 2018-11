Sonae MC para já não volta ao mercado

A Sonae acabou por não avançar, em Outubro, para a colocação da Sonae MC em bolsa. A operação falhou. E no curto prazo a empresa salienta "não haver intenção de voltar ao mercado", até porque os mercados continuam instáveis.



A oportunidade, no entanto, diz fonte oficial, continua lá. E, por outro lado, "todo o trabalho feito acrescentou valor ao grupo", já que, no entender de fonte oficial, "o perímetro e o negócio da MC saiu reforçado", e também os "órgãos de governo alinhados" com o que é uma empresa cotada. Também a visibilidade foi ganha.



Fonte oficial salienta, no entanto, o desempenho dos negócios associados a esta unidade que cresceram, quer em termos absolutos, quer nas lojas comparáveis.



Fora dos planos está, ainda, avançar novamente para uma operação em Moçambique, depois da parceria que tinha nesse mercado africano ter fechado as lojas existentes.