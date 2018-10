Sonae MC pode tornar-se a décima cotada mais valiosa do PSI-20

A Sonae MC “arrisca-se” a entrar com um valor de mercado que supera o de nove cotadas actualmente no principal índice nacional.

O intervalo de preços a que foi fixada a oferta pública de venda (OPV) da Sonae MC neste arranque de operação avalia a empresa de retalho entre 1,4 mil milhões e 1,65 mil milhões de euros.

Se as acções forem vendidas a 1,65 euros, o valor máximo do intervalo, a Sonae MC entra directamente para a bolsa nacional a valer 1,65 mil milhões de euros, o que a coloca entre as 10 maiores cotadas do PSI-20, superando empresas como a Mota-Engil, a REN, os CTT ou mesmo a Semapa.

Sendo que o preço pode ainda sofrer alterações, o que poderá ditar uma capitalização bolsista superior. O Haitong, por exemplo, avalia a Sonae MC em 1,8 mil milhões de euros.

Os analistas acreditam também que a venda de 25% da Sonae MC será benéfica para o desempenho das acções da Sonae SGPS.



Actualmente, a Sonae SGPS, casa-mãe e dona da maior parte do capital da Sonae MC, vale 1,78 mil milhões de euros.