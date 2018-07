Sonae Sierra Brasil em negociações para fusão com a brasileira Aliansce

A Sonae Sierra Brasil e a brasileira Aliansce iniciaram negociações preliminares com vista a uma fusão no mercado brasileiro. Ainda não há acordo, nem garantias de que haverá. Mas as duas gestoras de centros comerciais estão sentadas à mesa das negociações.

A Sonae Sierra Brasil e a Aliansce "iniciaram discussões para uma potencial combinação de seus negócios, porém até esta data não há qualquer proposta ou acordo firmado, vinculante ou não, sobre uma potencial transacção. Assim, até o momento, não há nenhuma garantia sobre a efectivação de uma potencial transacção envolvendo as companhias", revela a Sonae Sierra Brasil em comunicado.