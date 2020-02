Sonae Sierra fecha parceria estratégica para a Ibéria

A Sonae Sierra, a APG, a Allianz e a Elo fecharam este sábado um acordo para a criação de uma joint venture estratégica composta por seis centros comerciais de referência na Ibéria, com um valor bruto de ativos que excede os 3.000 milhões de euros (1.800 milhões de euros numa base proporcional).

Segundo comunicaram estas entidades à CMVM, o Sierra Prime inclui três ativos na área metropolitana de Lisboa – Centro Colombo, Centro Vasco da Gama e CascaiShopping, o NorteShopping na área metropolitana do Porto, e dois ativos em Málaga – Plaza Mayor e o recentemente inaugurado McArthurGlen Designer Outlet Málaga.

As propriedades – que em conjunto representam cerca de 380.000 metros quadrados (m2) de área bruta locável – são centros comerciais em localizações "prime" em Portugal e Espanha, atraindo cerca de 90 milhões de visitantes por ano.

"Após uma parceria bem-sucedida de longa duração no Sierra Fund (50/50), a Sonae Sierra e a APG, em representação dos seus clientes de fundos de pensões, decidiram lançar uma nova joint venture de longo prazo – Sierra Prime – focada exclusivamente nestas seis propriedades, juntamente com dois novos investidores institucionais de referência – Allianz e Elo – com vista a reforçar e a promover o desenvolvimento e crescimento do portfolio", diz a mesma nota.

Cada investidor deterá 25% dos interesses económicos da joint venture, cujo horizonte temporal é de 15 anos.

A Allianz Real Estate, em representação das várias companhias de seguro do grupo Allianz, e a Elo, uma empresa finlandesa de seguros de pensões, adquiriram uma participação de 25% cada à Sonae Sierra e à APG. A transação resultará num encaixe de aproximadamente 525 milhões de euros para a Sonae Sierra e APG.

"Esta é uma transação histórica para o mercado de imobiliário de retalho na Ibéria e para a Sonae Sierra. Estamos muito satisfeitos por dar continuidade à nossa bem-sucedida parceria de longa duração com a APG, e, simultaneamente, entusiasmados por dar as boas-vindas à Allianz e Elo ao Sierra Prime" disse Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, citado no comunciado.

"Após a transação, a Sonae Sierra irá manter a gestão dos centros comerciais e estamos totalmente comprometidos com o desenvolvimento e crescimento deste portfolio único que é o Sierra Prime", acrescentou.

O comunicado diz ainda que a transação foi concluída este sábado e não se encontra sujeita a aprovações adicionais.