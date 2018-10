Sonae Sierra volta à Grécia e reabre “shopping” com um novo nome

Há precisamente 10 anos, em Outubro de 2008, a Sonae Sierra inaugurava o seu primeiro e único centro comercial na Grécia - situado na cidade de Larissa, na região de Tessália, tinha 27 mil metros quadrados de área bruta locável, contando com um total de 120 lojas, num investimento de 76,3 milhões de euros em parceria (50%/50%) com a Rockssping Property Investment.

Depois veio a gravíssima crise, que não só levou ao fecho deste "shopping" durante alguns anos, como colocou ainda em "stand by" os projectos de construção pela Sonae Sierra de mais dois centros comerciais na Grécia, em terrenos adquiridos no início deste século, na capital Atenas e em Ionninna, no noroeste do país.

Esta quarta-feira, 10 de Outubro, de supetão, a Sonae Sierra envia um comunicado às redacções a anunciar que "o Fashion City Outlet, projecto da Sonae Sierra e da Bluehouse Capital em Larissa, região de Tessália na Grécia, abre portas a 15 de Novembro de 2018", sem referir que se trata da reabertura do antigo Pantheon Plaza.

A Bluehouse adquiriu os 50% que a Rockspring detinha na sociedade que é proprietária do Fashion City Outlet.



O comunicado da Sonae Sierra não divulga o novo investimento realizado neste empreendimento, mas, de acordo com a imprensa grega, terá rondado os nove milhões de euros.