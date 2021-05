Sonaecom passa de perdas a lucros no primeiro trimestre

A Sonaecom registou lucros de 10,6 milhões de euros entre janeiro e março, contra um prejuízo de 4,5 milhões no mesmo período do ano passado. Já as receitas caíram 9,6%.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:29







... A Sonaecom teve lucros de 10,6 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, que comparam com uma perda de 4,5 milhões entre janeiro e março de 2020. Por seu lado, o volume de negócios consolidado da empresa liderada por Ângelo Paupério (na foto) ascendeu a 26,5 milhões de euros, uma queda de 9,6% face ao período homólogo do ano passado. "O crescimento de serviços, principalmente serviços de cibersegurança, foi totalmente compensado pela redução na venda de produtos, principalmente o negócios transacional de produtos terceiros e as vendas de jornais na área de media", sublinha a empresa no comunicado dos seus resultados divulgado esta noite junto da CMVM.



Já os custos operacionais ascenderam a 27,7 milhões de euros, 13,4% abaixo do valor registado um ano antes. Destaque também para o EBITDA total, que aumentou de 3,3 milhões de euros negativos para 6,2 milhões de euros positivos, desempenho explicado essencialmente pelo aumento dos resultados de equivalência patrimonial. Esses resultados de equivalência patrimonial, sublinha a empresa, foram impulsionados sobretudo pelo contributo da ZOPT – que, por sua vez, depende do resultado líquido da Nos –, mas também pelo EBITDA subjacente, que apresentou uma melhoria relevante, especialmente nas empresas de cibersegurança.



Sonaecom

