Sonaecom vende WeDo Technologies por 62,5 milhões. Mas pode receber mais 24 milhões

A Sonaecom informou esta quarta-feira que a sua subsidiária Sonae Investment Management – Software and Technology (Sonae IM), chegou a acordo com a Mobileum, "nos termos do qual a Sonae IM alienará à Mobileum a totalidade do capital social e dos direitos de voto da sociedade WeDo Consulting – Sistemas de Informação, (WeDo Technologies)".

"A concretização da transação está condicionada à verificação de um conjunto de requisitos estipulados pelas partes (condições suspensivas), da qual dependerá, portanto, a produção de efeitos daquela transação", sublinha o comunicado da Sonaecom divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o documento, o preço da transação compreende uma componente fixa de 70 milhões de dólares (62,45 milhões de euros) e uma componente diferida e variável, em função da performance do negócio combinado até 31 de dezembro de 2021, cujo valor máximo é de 27 milhões de dólares (24,08 milhões de euros).

Com esta transação, "a Sonae IM prossegue a estratégia de gestão ativa do seu portefólio de empresas de base tecnológica, com o objetivo de consolidar a sua posição de investidor de referência a nível internacional, reforçando ao mesmo tempo o trajeto de crescimento e afirmação da WeDo Technologies no mercado global, o que representa uma clara oportunidade para a empresa e para as suas pessoas", refere o comunicado.



A WeDo Technologies, liderada por Rui Paiva (na foto), foi fundada em 2001, está presente no mercado norte-americano desde 2007 e conta actualmente com mais de 600 profissionais espalhados por escritórios na Europa, EUA, Ásia-Pacífico, Médio Oriente, África e América Central e do Sul. Os seus clientes estão distribuídos por 105 países.





Já a norte-americana Mobileum é uma fornecedora global de soluções de roaming de voz e dados e de serviços financeiros para o universo móvel.