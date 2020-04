A petrolífera estatal angolana anunciou a abertura do concurso público para vender as suas participações em nove empresas, no âmbito do programa de privatizações 2019-2022.

O concurso decorre até 30 de maio de 2020, exceto no caso da Sonatide Marine Limited, Sonatide Marine Angola Limitada, Sonadiets Limited e Sonadiets Services, S.A., cujas propostas de compra deverão dar entrada até 15 de maio.



A Sonangol tem a decorrer outros processos de venda de ativos, mas a pandemia de covid-19 "tem estado a retardar alguns projetos", disse uma fonte da empresa à agência Lusa.



Em fevereiro deste ano a Sonangol anunciou ter concluído a alienação da Quinta do Lazareto, um dos ativos imobiliários que a petrolífera pôs à venda em Portugal, estando ainda a decorrer os processos relativos a um edifício de escritórios na Avenida da República, em Lisboa, e ao convento de Brancanes, em Setúbal.



Decorre ainda um outro processo de alienação de cinco ativos: Sonaid, Hotel Suite Maianga, a sociedade Founton (gestão imobiliária), e duas outras pertencentes ao grupo Sonasurf (apoio marítimo ao 'offshore' angolano).



"Os imóveis estão em processo de alienação por intermédio de uma mediadora imobiliária", adiantou a fonte da Sonangol.



O concurso da Sonasurf e da Sonaid está a decorrer "nos termos dos respetivos programas", acrescentou.

A petrolífera estatal angolana Sonangol anunciou a abertura do concurso público para alienar as suas participações em nove empresas, no âmbito do programa de privatizações 2019-2022, que tem registado alguns atrasos devido à covid-19.Segundo um comunicado de sexta-feira da Sonangol, fazem parte deste lote as participações nas sociedades Sonatide Maritime, Limited e Sonatide Marine Angola Limitada (51%), Sonamet Industrial, S.A. e Sonacergy - Serviços e Construções Petrolíferas, Lda. (40%), Sonadiets, Limitada, Sonadiets Services e Petromar, Limitada (30%), SBM Shipyard, Lda (33,33%) e Paenal - Porto Amboim Estaleiros Navais, Lda. (10%).