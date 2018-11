Sonangol de saída da Galp? “Estrutura accionista é diferente do BCP”, diz CEO

Carlos Gomes da Silva prefere não comentar a eventual saída da Sonangol do capital da Galp. Mas relembra que, ao contrário do BCP a petrolífera angolana não é um accionista directo.

O presidente executivo da Galp, Carlos Gomes da Silva, não comenta a possibilidade de a Sonangol sair do capital da petrolífera portuguesa Mas alerta que as posições que a angolana tem no BCP e na Galp são distintas.





"Não costumo pronunciar-me sobre accionistas. Mas a nossa estrutura accionista é diferente da que tem no BCP", disse o responsável aos jornalistas à margem da cimeira de GPL e Gás Natural que está a decorrer em Lisboa.





Carlos Gomes da Silva respondia às perguntas sobre a possibilidade de a Sonangol sair do capital da Galp, uma informação que foi avançada pelo presidente de Angola, João Lourenço, em entrevista ao Expresso. Quanto ao BCP, João Lourenço garantiu na visita a Portugal que a participação é para manter.