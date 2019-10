Sonangol reafirma interesse em manter investimento no BCP

O presidente do Conselho de Administração e o CEO do BCP estiveram em Luanda na semana passada (16 de outubro) para reunir com os responsáveis do segundo maior acionista do banco português.

Segundo o BCP, nessa reunião, a petrolífera angolana Sonangol "reafirmou o interesse do acionista no investimento realizado e na permanência como acionista de referência" do banco português.

Uma nota enviada às redações pelo BCP dá conta que a reunião decorreu no "âmbito dos encontros regulares entre as duas instituições", tendo contado com a presença de Gaspar Martins (presidente da Sonangol), Nuno Amado e Miguel Maya. Os administradores executivos da Sonangol, Baltazar Miguel, Osvaldo Macaia, Jorge Vinhas e Luís Maria, também marcaram presença.

Em agosto deste ano, quando esteve em Lisboa, Gaspar Martins garantiu ao Negócios que o objetivo da Sonangol passava por "manter o investimento no BCP ao nível atual". Afirmou também que "a Sonangol continua a querer ser parceiro de referência na Galp e pretende reforçar os laços de cooperação com o grupo Amorim".

A Sonangol é há vários anos acionista de referência da Galp e do BCP, mas têm sido recorrentes as notícias de que a empresa estatal angolana pretende sair ou reduzir a exposição às duas companhias portuguesas. No BCP, a Sonangol controla 19,5% do capital e é o segundo maior acionista, só atrás dos chineses da Fosun.

Segundo o BCP, na reunião que aconteceu em Luanda na semana passada "foram analisados os resultados e a atividade desenvolvida no primeiro semestre de 2019, bem como as metas definidas no Plano Estratégico do Millennium bcp para o período 2018-2021".

As ações do BCP sobem 1,9% para 0,1980 euros.