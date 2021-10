Sonangol recebe 35 propostas para alienação de sete blocos petrolíferos

A Sonangol, petrolífera estatal angolana, anunciou esta quinta-feira que recebeu 35 propostas para a alienação dos interesses participativos da empresa em sete blocos petrolíferos.Num comunicado, a petrolífera angolana apresentou o resultado da fase de avaliação das propostas remetidas pelos concorrentes aos ativos, tendo recebido "35 propostas, provenientes de 19 empresas, das quais cinco constituídas em consórcios e sete individuais"."A Sonangol dará início ao processo de 'due diligence' [diligência prévia], a ser efetuado pela Trace Internacional, seguindo-se as negociações com as candidatas, no período de 07 de outubro a 08 de novembro, para a posterior assinatura dos contratos de compra e venda com aquelas que melhor refletirem os procedimentos contratuais, em conformidade com os critérios de avaliação", refere a nota.A definição da valorização dos ativos foi realizada pela IHS Markit.Os blocos 15/06 e 31 foram os que receberam mais propostas, com nove cada, seguindo-se o bloco 18 (sete propostas), bloco 3/05 (seis), bloco 27 (três), bloco 23 (duas) e o bloco 4/05 (uma).Em junho, no lançamento do processo de alienação destes ativos, o ministro dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás de Angola, Diamantino Azevedo, apontou que a iniciativa emergiu "de ações que visam o reposicionamento e sustentabilidade da carteira de investimentos da Sonangol para assunção dos seus compromissos financeiros nas concessões petrolíferas e com as instituições bancárias", bem como a redução da exposição financeira da empresa.