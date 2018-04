Sony multiplica por sete os lucros anuais

A Sony fechou o seu ano fiscal com lucros de 490,8 mil milhões de ienes (3.695 milhões de euros ao câmbio actual), quase sete vezes mais do que no exercício anterior. No último trimestre do exercício, contudo, a empresa registou perdas de 16,8 mil milhões de ienes (126,5 milhões de euros).

No exercício terminado em Março, o gigante japonês alcançou lucros de 3.695 milhões de euros, quase sete vezes superior aos 552 milhões de euros do ano anterior. Os resultados do quarto trimestre fiscal (Janeiro a Março) foram penalizados pelas taxas cambiais e por vendas mais fracas no segmento de telemóveis, indicou a empresa esta sexta-feira.



A tecnológica estima que os lucros do actual exercício, que termina em Março de 2019, recuem ligeiramente (-2,2%) para 480 mil milhões de ienes (3.614 milhões de euros ao câmbio actual).



Os resultados do exercício 2016-2017 tinham sido penalizados custos elevados da unidade de cinema e dos efeitos de um sismo no Japão.



A Sony refere que as vendas e lucros permaneceram sólidos na área de negócio da consola de videojogos PlayStation 4. Também as unidades de música e de cinema apresentaram bons desempenhos.





A unidade de negócios dos telemóveis foi castigada por câmbios desfavoráveis e pelo aumento nos custos dos componentes.