Sophia tem um rival: o Furhat

Samar al Moubayed, CEO da Furhat, uma start-up sueca de robótica, apresentou o "rival" da mediática Sophia no palco dedicado ao sector automóvel e robótica.

O responsável referiu que um dos problemas que a empresa identificou nos robôs sociais ja existentes era o facto de terem uma "personalidade fixa".

O Furhat surgiu em palco, uma espécie de busto com um rosto de feições humanas. Coube ao próprio robô apresentar algumas das suas capacidades, nomeadamente os movimentos do pescoço e a aptidão para transmitir expressões mexendo as sobrancelhas, sorrindo ou fazendo um ar zangado.

A mudança de personalidade foi demonstrada de seguida, com o Furhat a assumir feições de uma mulher e a trocar para uma voz feminina.

Mais tarde, para exemplificar aplicações práticas, o robô deu uma curta aula de português ao CEO da empresa.

Al Moubayed frisou que o robô utiliza o Furhat OS, o primeiro sistema operativo desenhado especificamente para robôs sociais.

Por último, o CEO da empresa anunciou que a Furhat Robotics inicia esta terça-feira, 6 de Novembro, o envio dos robôs que forem encomendados. Mas não referiu o preço.